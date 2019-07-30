كفى توعي أكثر من 33 ألف مصلٍِ بخطورة التدخين

الخليج 365-جدة-هاني الثبيتي

حصد برنامج المساجد والذي تقيمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة منذ بداية العام وحتى يوم أمس أكثر من 33500 مستفيد من المصلين بعدد من مساجد أحياء محافظة جدة.

وأكد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن برنامج المساجد والذي شمل 116 مسجداً بأحياء محافظة جدة قام بتوعية 33500 مصل على اقل تقدير حيث أن بعض المساجد الكبرى يتجاوز فيها عدد المصلين 1000 مصل ، ويقوم خلالها فريق كفى بتقديم محاضرة وعرض مرئي عن أضرار التدخين والمخدرات تشمل بروشورات توعوية وعروض مرئية وأعضاء مسرطنة لأشخاص أهلكتهم هذه الآفات.

وبيّن الشيخ أن البرنامج وجد صدى واسعاً بين المصلين والذين توجهوا بالمئات إلى محاضري كفى للسؤال عن كيفية الاقلاع والذين بدورهم يحولهم إلى عيادات كفى الثابتة لتلقي العلاج.

من جهته بين رئيس قسم التوعية الميدانية الأستاذ إبراهيم الخزاعي أن البرنامج والذي يستمر على مدى العام لازالت لديه بعض الزيارات لعدد من مساجد أحياء محافظة جدة شاكرا خطباء المساجد على تعاونهم في إنجاح البرنامج .