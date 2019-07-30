شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على خطة الحركة المرورية في مكة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، مقر إدارة المرور في المشاعر المقدسة. تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، مقر إدارة المرور في المشاعر المقدسة. واطلع نائب أمير المنطقة على خطة الإدارة لتنظيم الحركة المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج 1440هـ.



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