شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 50 سريراً.. افتتاح مستشفي المدينة العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086

بدأ مستشفى المدينة المنورة العام اليوم (الثلاثاء) استقبال المرضى والمراجعين بسعة 50 سريراً، وتشغيل المرحلة الأولي أقسام العيادات الخارجية والطوارئ والعناية المركزة وغرف التنويم.

ومن المنتظر أن تصل السعة تدريجياً إلي 500 سريراً، بالإضافة إلي تشغيل المرافق الطبية المساندة والمختبرات المركزية والتخصيصة، والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، والمرافق الإدارية والخدمات والصيانة.

ويقع المستشفي على مساحة إجمالية بحوالى 350 ألف متر مربع، ويتكون من مستشفى رئيس، إضافة إلى عدد من المباني المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.

ويُتوقع أن يُحقق المستشفي نقله نوعية للمنطقة، حيث يعتبر أول مستشفي يتم إنشاؤه منذ ما يقارب 40 عاماً، بعد إنشاء مستشفي الملك فهد، وسيُساهم المستشفى العام في تخفيف الضغط على مستشفي الملك فهد، ومستشفي الأنصار، وأحد، ويقع بحوار مستشفي الولادة والأطفال.