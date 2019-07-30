شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» تدمج «عنوان 3 كلمات» لتحديد مواقع الحالات الإسعافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم (الثلاثاء) شراكتها مع الشركة المطورة لتطبيق «what3words» (عنوان 3 كلمات) الذي يتيح للفرق الإسعافية الوصول إلى مواقع الحوادث والبلاغات الإسعافية بشكل دقيق وفعال من خلال 3 كلمات تحدد موقع البلاغ بشكل فائق الدقة، وذلك لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الإسعافية قبيل انطلاق موسم الحج 1440.

ويُمّكن هذا التطبيق طالبي الخدمة الإسعافية من تحديد مواقعهم بشكل دقيق وفعال، حيث يقوم التطبيق بتوفير العنوان على هيئة 3 كلمات تحدد موقع البلاغ بسرعة وبدقة فائقة، فبمجرد طلب الخدمة الإسعافية يمكن قول العنوان هاتفياً ما يتيح للمسعفين الانتقال إلى موقع الحادث في أسرع وقت ممكن.

وتقوم فكرة عمل التطبيق على تقسيم خريطة العالم إلى مربعات، كل مربع تبلغ مساحته 3م3xم ويتم تسمية كل مربع بـ3 كلمات تميزها عن غيرها، وهو من أحدث الأنظمة المتطورة في العمليات الإسعافية في العالم، حيث ساعد هذا النظام على إنقاذ الأرواح في تحديد مواقع الضحايا المحتجزين الذين لم يتمكنوا من تحديد أماكنهم وقت وقوع الحادث والأطفال المفقودين، والاستجابة للحوادث التي تقع في الضواحي والطرق السريعة.

ويتيح التطبيق إمكان استخدامه على أنظمة التشغيل iOS وأندرويد وكذلك متصفح الكمبيوتر المكتبي، علاوة على ذلك يمكن استخدام التطبيق دون الاتصال بالإنترنت ليصبح أكثر فعالية للاستخدام في المناطق ذات التغطية الضعيفة للاتصال بالإنترنت كما يدعم التطبيق 36 لغة من بينها اللغةالعربية.

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وإذا لم يكن التطبيق موجودا لدى المتصل، فسيقوم مستقبل مكالمات غرف العمليات بإرسال رسالة قصيرة للمتصل تحتوي على رابط إلى خريطة «عنوان 3 كلمات»، وسيطلب منه قراءة الكلمات الـ3 على الشاشة.

وأوضح مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالإله الطويل، أن التطبيق سيساهم في تحديد مواقع الحوادث بشكل دقيق حتى مع الأماكن التي يصعب تحديد موقعها بدقة وهذا ما يواجهه مستقبلو مكالمات غرف العمليات إذ يتطلب منهم في بعض الأوقات أخذ العديد من تفاصيل الموقع والمعالم المحيطة به للوصول لصورة أوضح عن موقع المتصل مع وجود احتمالية عدم دقتها، وهذا الأمر يستنزف وقتاً ثميناً يتم اضاعته.

وأكد الطويل أن التطبيق سيساهم في تطوير منظومة الخدمات الإسعافية في المملكة لاسيما في موسم حج 1440، حيث يساعد التطبيق في الوصول للحالات الإسعافية بشكل دقيق في مناطق المشاعر المقدسة والمسجد الحرام إذ يصعب عادة تحديد مناطق الحالة الإسعافية بشكل دقيق بسبب الزحام الكثيف لاسيما أن غرف العمليات تستخدم العديد من الأدوات والتطبيقات لتحديد المواقع.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«عنوان 3 كلمات» كريس شيلدريك: «نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة التي ستجنب سكان المملكة الكثير من الصعوبات في تحديد مواقعهم، فعندما يكون الإنسان في وضع طارئ، يصبح من الصعب عليه التركيز لتحديد موقعه بدقة، ويحتاج إلى تلبية ندائه سريعاً، واليوم وبفضل الانتشار الواسع للهواتف الذكية، يمكن لمستخدمي تطبيق (عنوان 3 كلمات) تحديد مواقعهم بسهولة وسرعة، وهذا هو الهدف الرئيسي من التطبيق الرامي إلى تعزيز الخدمات العامة المقدمة للمجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات الإغاثية في أسرع وقت ممكن، ونحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ونحث الجميع على تحميل تطبيق (عنوان 3 كلمات) المجاني وسهل الاستخدام الذي يدعم العناوين باللغة العربية وسيضمن حصولك على المساعدة عند الحاجة لها يوماً ما».

وكان تطبيق «عنوان 3 كلمات» قد بدأ تقديم خدماته في المملكة عام 2017، وتقبل العناوين من 3 كلمات حالياً العديد من المؤسسات العاملة في مجال النقل، والتجارة الإلكترونية، وقريباً ستعتمد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على هذا التطبيق لزيادة أعداد السياح الراغبين في زيارة المملكة حتى يتمكنوا من العثور على المواقع التي يرغبون زيارتها بسهولة.