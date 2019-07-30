شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 50 سريراً.. افتتاح مستشفى المدينة العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

بدأ مستشفى المدينة المنورة العام اليوم (الثلاثاء) استقبال المرضى والمراجعين بسعة 50 سريراً، وتشغيل المرحلة الأولى «أقسام العيادات الخارجية والطوارئ والعناية المركزة وغرف التنويم».

Advertisements

ومن المنتظر أن تصل السعة تدريجياً إلى 500 سرير، إضافة إلى تشغيل المرافق الطبية المساندة والمختبرات المركزية والتخصيصة، والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، والمرافق الإدارية والخدمات والصيانة.

ويقع المستشفى على مساحة إجمالية تقدر بنحو 350 ألف متر مربع، ويتكون من مستشفى رئيسي، إضافة إلى عدد من المباني المرتبطة بالمشروع من إسكان وخدمات مساندة.

ويُتوقع أن يُحقق المستشفى نقله نوعية للمنطقة، حيث يعتبر أول مستشفى يتم إنشاؤه منذ نحو 40 عاماً، بعد إنشاء مستشفى الملك فهد، وسيُساهم المستشفى العام في تخفيف الضغط على مستشفى الملك فهد، ومستشفيي الأنصار، وأحد، ويقع بحوار مستشفى الولادة والأطفال.