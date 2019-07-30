خادم الحرمين يوجه بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيوم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في نيوم أمس جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم، مهنئا حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما من الله به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.



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