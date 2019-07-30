4 علامات لمطابقة الإحرام للمواصفات والمقاييس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 4 علامات لمطابقة ملابس الإحرام للمواصفات التي تساعد على أداء النسك بكل سهولة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن التعرف على العلامات عن طريق قراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على الغلاف الخارجي، مشيرة إلى أنه للتأكد من تماسك خطوط الإحرام ولضمان سلامة اللبس من الثقوب يمكن شد الإحرام من اتجاهين متعاكسين.
ناصع البياض وخال من البقع والأوساخ
لا تقل نسبة الألياف القطنية فيه عن 99%
درجة امتصاصه للرطوبة والحرارة عالية
أن يتكون من قطعتين متساويتين بلا زخارف
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