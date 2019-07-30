برنامج ضيوف خادم الحرمين يستضيف معمرا إندونيسيا وعائلته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي في مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا، أمس المعمر الإندونيسي الحاج أوهي عيدروس سمري 130 عاما الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافته وعائلته خلال موسم حج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

ووقف السفير عصام الثقفي على الخدمات المقدمة في المطار لخدمة الحاج أوهي وعائلته المكونة من ستة أشخاص، حيث سيغادرون إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ليؤدوا مناسك الحج.