إقرار الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نيوم بمنطقة تبوك أمس على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما قرر نقل «البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)» من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

عزاء القيادة

وفي بداية الجلسة، تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة له.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأمراء والعلماء والوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

خدمة الحجاج

بعد ذلك، هنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما من به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعبا من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلا الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما اطمأن على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة، ووجه جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.

التنسيق السعودي البحريني

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل بين البلدين ودفع مسيرة التعاون المشترك بينهما بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

مواساة تونس

وأعرب المجلس عن أحر التعازي وصادق المواساة للجمهورية التونسية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي ولأسرة الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

إدانة الإرهاب

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقر بلدية مقديشو بالصومال والهجمات الإرهابية التي وقعت في كابول وشمال شرق نيجيريا، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب الصومال وأفغانستان ونيجيريا، متمنيا للجرحى سرعة الشفاء، وجدد وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.

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تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للتقاعد، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

ترقيات

عبدالرحمن بن محمد الصعب - مدير عام الشؤون المالية والميزانية بالقوات المسلحة - المرتبة 15 سعد بن محمد المشوح - مدير عام المياه بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض - المرتبة 15 حمود بن عبدالرحمن العتيبي - مستشار إداري بوزارة الإعلام - المرتبة 15 المهندس أحمد بن ناصر مسفر - وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة عسير - المرتبة 14 المهندس عبداللطيف بن حمد الخطيب - وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة القصيم - المرتبة 14 حسن بن يحيى آل حاتم - مدير عام مكتب الوزير بوزارة البيئة والمياه والزراعة - المرتبة 14

أولا: تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومتي السعودية والكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في السعودية ووزارة الأمن العام بالصين في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية.

ثالثا: تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومتي السعودية والعراق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في السعودية ومقدونيا.

خامسا: تفويض وزير التجارة والاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية ومكتب البراءات الياباني في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا: الموافقة على انضمام السعودية إلى مشروع (السعي نحو النمو) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيام وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنا: تحويل (اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية) المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3/‏4/‏1430هـ، إلى مركز باسم (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية).

تاسعا: الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

عاشرا: نقل «البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان)» من وزارة الخدمة المدنية إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

حادي عشر: تكليف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بتنفيذ مبادرات السكك الحديدية المدرجة والمعتمدة ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الموضحة تفصيلا في القرار.