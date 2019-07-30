الملك سلمان يشكر المعزين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس الأول صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -، الذي ووري جثمانه في مقبرة العدل بمكة المكرمة.

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كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد، كل من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، والأمير منصور بن بندر، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، والأمير عبدالعزيز بن بندر، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق طيار ركن تركي بن بندر، والأمير محمد بن بندر، والأمير فهد بن بندر، والأمير سلطان بن بندر، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر، والأمير سعود بن بندر، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، والأمير فواز بن بندر، والأمير سلمان بن بندر، والأمراء أحفاد الفقيد - رحمه الله -.

وأدى الصلاة على الفقيد، كل من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، وأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد، والأمير سعد بن فهد بن محمد، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الأمير منصور بن ناصر، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، وأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وعدد من الأمراء ومفتي عام المملكة والعلماء.