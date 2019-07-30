طيران الأمن يبدأ مهامه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم الحج، ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة.

وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة تمركز الطائرات المشاركة بالمواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، قادمة من قواعدها المختلفة.

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يذكر أن الأطقم الجوية بدأت بجولات استطلاعية مستمرة للتعرف على معالم مكة المكرمة وتجربة مهابط الطيران الموجودة في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية حول الحرمين الشريفين ومهابط المستشفيات المعتمدة للوقوف على جاهزيتها.

ويشارك طيران الأمن في مهمة الحج بطائرات عمودية متعددة المهام تتمركز في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية، تمكنها من رصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية.

من أبرز المهام: