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طيران الأمن يبدأ مهامه

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لموسم الحج، ضمن منظومة رئاسة أمن الدولة لرصد الحالة الأمنية ومساندة جميع الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المختلفة.

وشهد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة تمركز الطائرات المشاركة بالمواقع المحددة لها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، قادمة من قواعدها المختلفة.

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يذكر أن الأطقم الجوية بدأت بجولات استطلاعية مستمرة للتعرف على معالم مكة المكرمة وتجربة مهابط الطيران الموجودة في المشاعر المقدسة والمناطق المركزية حول الحرمين الشريفين ومهابط المستشفيات المعتمدة للوقوف على جاهزيتها.

ويشارك طيران الأمن في مهمة الحج بطائرات عمودية متعددة المهام تتمركز في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي مزودة بأنظمة الرؤية الليلية، والكاميرات الحرارية، وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية، تمكنها من رصد الظواهر الأمنية والمرورية من الجو وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية.

من أبرز المهام:

  • مراقبة الحالة الأمنية والحركة المرورية والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء والإخلاء
  • تقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والخدمات الإنسانية
  • رصد الحجاج غير النظاميين
  • دعم وحدة طيران الأمن لمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة ومكة قبل وبعد أداء الحج

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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