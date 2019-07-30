السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة زودت حافلات 2020 والتي انضمت أخيرا إلى أسطول نقل وتفويج الحجيج بأنظمة مراقبة ومتابعة للحجاج من خلال كاميرات داخلية، إضافة إلى كاميرات أمامية وخلفية. وعلمت «مكة» أن عددا من شركات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات استقبلت دفعة جديدة من حافلات 2020 تقدر بنحو 3,888 حافلة، زودت بأحدث التقنيات التي وصل إليها النقل البري، وذلك بهدف رفع مستوى خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 . مميزات حافلات 2020: كل مقعد به مدخل يو إس بي

شبكة واي فاي

شاشات ملاحة

كاميرات مراقبة

شاشتا تلفزيون

كاميرا خلفية للسائق

الماكينة أقوى بنحو 40 حصانا

فرامل راكاردر للجربوكس

نظام تكييف متطور يتوافق مع أجواء مدينة مكة

أماكن أوسع للشنط

دورة مياه عصرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات لمراقبة حافلات الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.