ابتلاع المخلفات البلاستيكية يؤثر على حياة الطيور البحرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبيرا

أظهرت دراسة علمية أن ابتلاع المخلفات البلاستيكية يؤثر سلبا على فسيولوجيا الطيور البحرية ذات الصحة الجيدة، وعلى كيمياء الدم لديها.

Advertisements

وحلل الباحثون عينات دم، وأخرى بلاستيكية، جمعت من طيور «جلم الماء» (شيرووتر)، التي تتناقص أعدادها حاليا، والتي جرى إدراجها بوصفها شبه مهددة بالانقراض في أستراليا، في جزيرة «لورد هاو» في المحيط الهادئ.

وتقول جينيفر لافرز، المعدة الرئيسة للدراسة والباحثة في «معهد الدراسات البحرية والقارة القطبية الجنوبية :إن ابتلاع المواد البلاستيكية له دور في ذلك التراجع في أعداد الطيور، ولكن الآليات التي يتم من خلالها التأثير على جلم الماء غير مفهومة إلى حد كبير».

وتضيف «لقد توصلت دراستنا إلى أن الطيور التي ابتلعت مواد بلاستيكية، كانت لديها مستويات أقل من الكاليسيوم في الدم، وفي كتلة الجسم، وطول جناحيها، وطول رأسها ومنقارها».