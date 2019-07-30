متحف أمريكي يعيد 30 قطعة أثرية مسروقة إلى كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعاد متحف أمريكي 30 قطعة أثرية تعد مقدسة بالنسبة لجماعة عرقية في كينيا، مع تنامي الدعوات للمعارض الفنية وجامعي التحف في الغرب لإعادة التراث الثقافي المسروق من أفريقيا.

وكان ممثل هوليوود الشهير جين هاكمان قدم بعضا من التماثيل الخشبية، التي تعرف باسم «فيجانجو» إلى متحف دنفر للطبيعة والعلم في كولورادو، حيث كان هو الذي قام بجمعها.

وأعاد المتحف هذه التماثيل إلى كينيا في وقت سابق من الشهر الحالي وتسليمها إلى شيوخ قبيلة ميجيكيندا في مراسم جرت في مدينة مومباسا الساحلية.