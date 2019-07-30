خوف الأطفال يغرقهم في صمت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما يحاول أي شخص في حالة غرق جذب الانتباه إما بالصياح أو التلويح باليد أو بلطم المياه، قال خبير ألماني إن الأطفال غالبا ما يغرقون في صمت.

وأوضح طبيب الأطفال في المركز الطبي بجامعة لايبتسيج أولف بوليجن أن أجسام الأطفال تنزل في المياه بسرعة فيشلهم الخوف والصدمة ويكونوا غير قادرين على طلب المساعدة، مبينا أن المسابح والبحيرات الصناعية وصهاريج تخزين مياه الأمطار يجب جعلها آمنة للأطفال المحيطين بها، ويشير إلى أن عمق المياه ليس الخطر الأكبر ولكن سهولة الوصول للمياه.

ورغم أن الآباء والأجداد قد لا يروق لهم سماع هذا الشيء، فإن الطبيب يقول من واقع خبرة مهنية إن حوادث غرق الأطفال «عادة ما تحدث في وجودهم جراء الانتباه غير الكافي أو انعدامه أساسا».