السياحة العالمية تطلق مسابقة أفضل فيديو ترويجي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض أعلنت منظمة السياحة العالمية عن إطلاق النسخة الرابعة لمسابقة «أفضل فيديو ترويجي للسياحة» في 2019. ودعت المنظمة جميع الدول الأعضاء للمشاركة في هذه المسابقة التي تنظمها بهدف الترويج للمواقع السياحية حول العالم، وحددت 15 أغسطس آخر موعد لاستقبال المشاركات. وأطلقت النسخة الرابعة للمسابقة خلال الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وتتفرع المسابقة للمرة الأولى إلى فئتين: فئة الفيديو الترويجي للبلد، وفئة التجارب الاستثنائية للاستدامة السياحية، وهي فئة جديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على دور السياحة في التنمية المستدامة للبلد، بما يتماشى مع التزام منظمة السياحة العالمية بجدول أعمال التنمية المستدامة 2030، والأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.



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