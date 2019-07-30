نفوق 5 آلاف دجاجة في حريق بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كيرشارت

نفقت نحو 5 آلاف دجاجة رومية في حريق كبير اندلع في مزرعة بالقرب من مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا.

Advertisements

وذكرت الشرطة أمس أن الحريق أتى بالكامل على حظيرة ومخزن في بلدة كيرشارت، وتقدر الخسائر بين ثلاثة ملايين ونصف وأربعة ملايين يورو.

وتمكن 145 رجل إطفاء من الحيلولة دون امتداد الحريق إلى حظيرة دجاج رومي أخرى. ومن أجل الإطفاء استخدم خط أنابيب مياه يبعد أكثر من كيلومترين عن مكان الحريق.

وكان يوجد داخل باحة التخزين التي أتى عليها الحريق نحو 500 طن من القمح و30 طنا من العلف و200 بالة من القش.