، المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو في الرياض .. السبت ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو يوم السبت في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم.

وستكون استضافة المدرب الشهير الأولى في السعودية، على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض.

يعد فابيو كابيلو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيًا وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في اوروبا، حيث الخليج 365 له أن توج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994 كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميـلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، كذلك درب صاحب (73 عامًا) منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.

ودعا المعهد المهتمين بالتسجيل عبر الرابط التالي:

forms.gle/MFitneLjve2MZU…

كما أعلن معهد إعداد القادة عن اختتام دورة القيادة في تطوير رياضيي النخبة والتي قدمها راسيل جون الخبير في مجال تطوير اللاعبين النخبة في مجال كرة القدم.