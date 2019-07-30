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دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس، اليوم (الثلاثاء) إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج.
وقال "شولتس" في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه أوردتها "رويترز": "هدف كل الساسة المسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين".
وطالب نائب المستشارة الألمانية بعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر، مشدداً على أن خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
ويحل "شولتس" محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة غداً لوجودها في عطلة.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 09:46 PM
"شولتس" طالب بعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر
دعا وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس، اليوم (الثلاثاء) إلى بذل جهود لمنع تصعيد التوتر في الخليج.
وقال "شولتس" في مقابلة مع صحف مجموعة فونكه أوردتها "رويترز": "هدف كل الساسة المسؤولين لابد وأن يكون مراقبة الوضع بعقلانية وعناية شديدتين".
وطالب نائب المستشارة الألمانية بعدم الانزلاق إلى أزمة أكبر، مشدداً على أن خفض التصعيد أمر بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن ألمانيا تعمل عن كثب مع فرنسا وبريطانيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
ويحل "شولتس" محل المستشارة أنجيلا ميركل في اجتماع الحكومة غداً لوجودها في عطلة.
، ألمانيا تدعو إلى منع تصعيد التوتر في الخليج ،
المصدر : الخليج 365
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