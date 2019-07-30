- 1/3
- 2/3
- 3/3
هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة فيفاء، عصر اليوم الثلاثاء، صحبتها زوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
ويستغل أهالي فيفاء هطول الأمطار، في سُقياهم وسُقيا مواشيهم، بالإضافة إلى ري الأشجار، حيث ينشئون البِرَك لتجميع مياه الأمطار وحفظها، كما طوّعوا الجبال بإنشاء المدرجات الزراعية، للاستفادة من هطول الأمطار.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 09:52 PM
الأهالي استغلوها في سقياهم وسقيا مواشيهم ومدرجاتهم الزراعية
هطلت أمطارٌ غزيرة على محافظة فيفاء، عصر اليوم الثلاثاء، صحبتها زوابع رعدية، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
ويستغل أهالي فيفاء هطول الأمطار، في سُقياهم وسُقيا مواشيهم، بالإضافة إلى ري الأشجار، حيث ينشئون البِرَك لتجميع مياه الأمطار وحفظها، كما طوّعوا الجبال بإنشاء المدرجات الزراعية، للاستفادة من هطول الأمطار.
، شاهد.. الأمطار الغزيرة تروي أراضي فيفاء وتسيل الأودية والشعاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأمطار الغزيرة تروي أراضي فيفاء وتسيل الأودية والشعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.