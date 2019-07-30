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شهد الأسبوع الرابع من برامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج، حضوراً مميزاً من المتدربين والمتدربات، في عدد من الدورات التدريبية.
وكان لبرنامج "تخطيط الدرس"، إقبال كبير من المتدربات، وبالمثل للمتدربين على برنامج مؤشرات قياس الأداء.
وحَظِيَ برنامج "تخطيط الدرس" الذي قدمته مشرفة التربية الإسلامية، نورة القرون مطلع هذا الأسبوع على مدار ثلاثة أيام، تفاعلاً كبيراً بحضور 35 متدربة بواقع 420 ساعة تدريبية.
كما شهد برنامج "قياس مؤشرات الأداء" الذي قدمه هذا الأسبوع رئيس قسم التخطيط الدكتور شايع الحبشان واستمر ثلاثة أيام، حضوراً لافتاً استفاد منه نحو 17 متدربًا، بواقع 12 ساعة لكل متدرب.
ويسدل الستار على برامج التدريب الصيفي الخميس، بعد أن شهد حضوراً كبيراً من المتدربين والمتدربات على مدار شهر كامل، استهوتهم عدد من برامجه المتميزة لتطوير نموهم المهني التعليمي، واكتساب العديد من الخبرات والمهارات والمعارف.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 09:48 PM
بمشاركة العديد من المتدربين والمتدربات على مدار شهر كاملبـ 640 ساعة.. "التخطيط ومؤشر الأداء" يتصدران برامج التدريب الصيفي في الأفلاج
شهد الأسبوع الرابع من برامج التدريب الصيفي بتعليم الأفلاج، حضوراً مميزاً من المتدربين والمتدربات، في عدد من الدورات التدريبية.
وكان لبرنامج "تخطيط الدرس"، إقبال كبير من المتدربات، وبالمثل للمتدربين على برنامج مؤشرات قياس الأداء.
وحَظِيَ برنامج "تخطيط الدرس" الذي قدمته مشرفة التربية الإسلامية، نورة القرون مطلع هذا الأسبوع على مدار ثلاثة أيام، تفاعلاً كبيراً بحضور 35 متدربة بواقع 420 ساعة تدريبية.
كما شهد برنامج "قياس مؤشرات الأداء" الذي قدمه هذا الأسبوع رئيس قسم التخطيط الدكتور شايع الحبشان واستمر ثلاثة أيام، حضوراً لافتاً استفاد منه نحو 17 متدربًا، بواقع 12 ساعة لكل متدرب.
ويسدل الستار على برامج التدريب الصيفي الخميس، بعد أن شهد حضوراً كبيراً من المتدربين والمتدربات على مدار شهر كامل، استهوتهم عدد من برامجه المتميزة لتطوير نموهم المهني التعليمي، واكتساب العديد من الخبرات والمهارات والمعارف.
، بـ 640 ساعة.. "التخطيط ومؤشر الأداء" يتصدران برامج التدريب الصيفي في الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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