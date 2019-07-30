، ينبع: تخصيص مواقع للتخييم على الشواطئ للترويح عن النفس.. و"البلدية" تمنح التراخيص غدًا ،

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في ظاهرة تتكرر كل عام بمحافظة ينبع، يفضل العوائل والشباب بالمحافظة والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التخييم على الشاطئ؛ وذلك لقضاء أجمل الأوقات على البحر دون الحاجة للبحث عن المنتجعات والشاليهات؛ إذ تتوافر مساحة لعشاق البحر للعيش بالقرب منه، حيث تحلو ليالي السمر.
وتُعتبر ظاهرة التخييم على شواطئ المحافظة عادة سنوية للكثير من الأهالي؛ إذ يحرص الأهالي خلال إجازة عيد الأضحى على لعب البالوت، ويقومون بالشواء والتسامر بينهم بهدف الترويح عن النفس، والاستمتاع بقضاء أوقاتهم على شواطئ المحافظة، إضافة لوجود العديد من المتنزهات على شواطئ المحافظة، منها ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والجلسات والمساحات الخضراء.
وأعلنت بلدية محافظة ينبع تخصيص مواقع للتخييم على شواطئ ينبع خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأكدت أنه سوف يتم منح التراخيص بدءًا من يوم غد الأربعاء بمركز الخدمات البلدية والأمنية بالكورنيش الشمالي.
وأشارت "البلدية" إلى أنه على المتقدم للحصول على التراخيص إحضار صورة من كارت العائلة وبطاقة الهوية الوطنية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا إلى الساعة الثامنة مساء. مؤكدة أنه يمنع التخييم في غير الأماكن المخصصة، وكذلك يُمنع التخييم بدون ترخيص.
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 09:44 PM
لقضاء أجمل الأوقات على البحر دون الحاجة للبحث عن المنتجعات والشاليهات
في ظاهرة تتكرر كل عام بمحافظة ينبع، يفضل العوائل والشباب بالمحافظة والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك التخييم على الشاطئ؛ وذلك لقضاء أجمل الأوقات على البحر دون الحاجة للبحث عن المنتجعات والشاليهات؛ إذ تتوافر مساحة لعشاق البحر للعيش بالقرب منه، حيث تحلو ليالي السمر.
وتُعتبر ظاهرة التخييم على شواطئ المحافظة عادة سنوية للكثير من الأهالي؛ إذ يحرص الأهالي خلال إجازة عيد الأضحى على لعب البالوت، ويقومون بالشواء والتسامر بينهم بهدف الترويح عن النفس، والاستمتاع بقضاء أوقاتهم على شواطئ المحافظة، إضافة لوجود العديد من المتنزهات على شواطئ المحافظة، منها ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية والجلسات والمساحات الخضراء.
وأعلنت بلدية محافظة ينبع تخصيص مواقع للتخييم على شواطئ ينبع خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأكدت أنه سوف يتم منح التراخيص بدءًا من يوم غد الأربعاء بمركز الخدمات البلدية والأمنية بالكورنيش الشمالي.
وأشارت "البلدية" إلى أنه على المتقدم للحصول على التراخيص إحضار صورة من كارت العائلة وبطاقة الهوية الوطنية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ومن الساعة الخامسة عصرًا إلى الساعة الثامنة مساء. مؤكدة أنه يمنع التخييم في غير الأماكن المخصصة، وكذلك يُمنع التخييم بدون ترخيص.
، ينبع: تخصيص مواقع للتخييم على الشواطئ للترويح عن النفس.. و"البلدية" تمنح التراخيص غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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