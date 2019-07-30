، "ترامب" يعترف بأنه عنصري ولكن أقل من أي شخص في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاجم نوابًا في الكونجرس

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء)، أن يكون عنصريًا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأقلية السوداء.

وعلى الرغم من نفيه أن يكون عنصريًا، قال للصحافيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"، ما يعني اعترافه بالاتصاف بها.

وخلال الأسبوعين الماضيين هاجم "ترامب" أربع نائبات ديموقراطيات يتحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب أسود يمثل بالتيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية.

وأثارت هجماته انتقادات بأن "ترامب" يثير انقسامات عرقية مع سعيه لحشد قاعدته ذات الغالبية البيضاء قبيل انتخابات العام المقبل.