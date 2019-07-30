حج / كتاب "رسائل إلى حاج" من إصدارات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام كتابًا بعنوان "رسائل إلى حاج" لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتطرق الكتاب في رسائله العشر إلى موضوعات: منافع الحج، ومحبة الله للعبد.. أسباباها وآثارها، والجزاء من جنس العمل، والحياء من الله، انحراف الخوارج وضلالهم، ووصايا نبوية عظيمة، وجهود ولاة أمر المملكة العربية

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة إصدارات الرئاسة على موقعها الرسمي على الإنترنت التي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بين الحجاج ليؤدوا مناسكهم وفق ما يرضي الله وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم.

// انتهى //

21:27ت م

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مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واسأصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام كتابًا بعنوان "رسائل إلى حاج" لمعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتطرق الكتاب في رسائله العشر إلى موضوعات: منافع الحج، ومحبة الله للعبد.. أسباباها وآثارها، والجزاء من جنس العمل، والحياء من الله، انحراف الخوارج وضلالهم، ووصايا نبوية عظيمة، وجهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والانتفاع بالقرآن، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادة الصبر.ويأتي الكتاب ضمن سلسلة إصدارات الرئاسة على موقعها الرسمي على الإنترنت التي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي بين الحجاج ليؤدوا مناسكهم وفق ما يرضي الله وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم.// انتهى //21:27ت م0239

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