السعودية اليوم / أكثر من 2000 طالب وطالبة على مقاعد اختبارات الفصل الصيفي بتعليم الباحة



الباحة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

أدى أكثر من 2000 طالب وطالبة اليوم الاختبارات النهائية للفصل الصيفي بتعليم الباحة التي حظيت بمتابعة مشرف عموم الوزارة سلطان بن غصاب المطيري وذلك في ثانوية بلجرشي وثانوية السروات بالظفير.

في حين تابع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس انطلاقة الاختبارات التحريرية في ثانوية الأمير فيصل بالعقيق كما توجهت الطواقم الإشرافية للبنين والبنات الأخرى إلى مدارس المطبقة للنظام الفصلي للإشراف والمتابعة على أداء الطلاب والطالبات للاختبارات في المدارس وفق خطة ميدانية تعزز الدور التشاركي للميدان التربوي في إجراء الاختبارات بما يحقق أهدافها التربوية والوقوف على أداء الطلاب والطالبات في بيئة تربوية هادئة.

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21:21ت م

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