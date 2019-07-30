السعودية اليوم / انطلاق الاختبارات النهائية لطلاب الفصل الصيفي بتعليم صبيا



صبيا 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

انطلقت اليوم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي في إدارة تعليم صبيا للعام الحالي ، بانتظام ما يقارب 3000 طالب وطالبة بنظامي المقررات والفصلي في 7 مدارس للبنين والبنات، وسط متابعة مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي ، وزيارات ميدانية مكثفة من مساعدي مدير التعليم.

من جهته زار المساعد للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية ، ثانوية صبيا للمقررات للوقوف على انطلاق الاختبارات ميدانيًا ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها المدارس والجهات المعنية لضمان سير الاختبارات دون أي معوقات، من خلال تجهيز البيئة المدرسية لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لهم، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء اختباراتهم في جو محفّز وحيوي.

كما تفقدت المساعدة للشؤون التعليمية "بنات" حنان بنت علي الحازمي ، قاعات الاختبار في ثانوية بيش الثانية وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية التي أعدت لذلك .

// انتهى //

21:16ت م

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