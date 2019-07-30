حج / الرئيس العام لشؤون الحرمين يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام لموسم الحج



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

عقد المجلس التنسيقي للجهات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام اجتماعه اليوم برئاسة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لبحث أعمال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وعدد من القيادات بالرئاسة.

وأوضح معالي الرئيس العام أن الاجتماع يأتي سعياً لتنسيق أعمال الجهات العاملة بالمسجد الحرام ومناقشة خطط وبرامج استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الخدمات كافة ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة، تنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر بالتنسيق والتكامل بين أعمال الجهات المشاركة بالمسجد الحرام.

وبين معاليه أن من أهداف المجلس التنسيقي التعاون مع الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق والتأكيد على جميع أفراد منسوبي الجهات العاملة بأن المسؤولية مشتركة.

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21:10ت م

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