حج / وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتوفير ما يزيد عن 120 ألف نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، بتزويد مساجد المشاعر المقدسة بـأكثر من 120 ألف نسخة من المصحف الشريف بأحجام مختلفة وتراجم معاني الكلمات بلغات عالمية من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ضمن الجهود التي تواصل الوزارة تنفيذها لتجهيز بيوت الله بكل ما تحتاج إليه من المصاحف الشريفة وتراجم معاني الكلمات بعدة لغات ليتمكن قاصدو المساجد من قراءة القرآن الكريم في أجواء إيمانية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري في تصريح له بهذه المناسبة، أن الوزارة عكفت وبوقت مبكر من هذا العام على تأمين جميع الاستعدادات اللازمة قبل توافد الحجاج للمشاعر بحيث تكون في أعلى جاهزية، وخصوصاً مساجد المشاعر المقدسة وتجهيزها بكل ما تحتاجه من متطلبات، ومنها توفير المصاحف من طباعة وإصدار مجمع الملك فهد - رحمه الله - لطباعة المصحف الشريف، بمختلف الأحجام، إلى جانب تسخير كافة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.

ونوه الدكتور سالم الخامري بالدعم والمتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لجميع أعمال وبرامج الوزارة التي تقدمها لخدمة الحجاج وتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية التي ستسهم في التيسير على الحجاح ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، وفي إطار أعمال الوزارة ضمن خطتها المعتمدة لحج هذا العام.

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21:04ت م

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