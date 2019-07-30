حج / الرئيس العام لشؤون الحرمين يستقبل وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة



مكة المكرمة 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 30 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في مكتبه اليوم وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وفي بداية الاستقبال رحب معاليه بالدكتور الفالح، مشيداً بالجهود التي تقوم بها إمارة المنطقة من خدمات ومشاريع بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

عقب ذلك ناقش معاليه مع الدكتور الفالح سبل التعاون بين الرئاسة وإمارة المنطقة.

وفي نهاية اللقاء أعرب الدكتور هشام الفالح عن شكره لمعالي الرئيس العام على حسن الاستقبال ، مشيداً بالجهود التي تقدمها الرئاسة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

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20:29ت م

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