السعودية | توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية»

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن «الرسوم الدراسية» والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
أكدت جمعية حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للمدارس والجامعات الأهلية زيادة الرسوم الدراسية دون قرار موافقة من وزارة التعليم.
وأوضحت الجمعية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه في حال مخالفة ذلك يرجى التقدم ببلاغ لدى وزارة التعليم على الرقم (19996).
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