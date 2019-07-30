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261 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من العام الحالي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أظهر التقرير ربع السنوي لأداء الميزانية العامة في المملكة، تحقيق إيرادات بقيمة 260.706 مليار ريال، خلال فترة 3 أشهر من إبريل حتى يونيو 2019.
وبلغت نفقات ميزانية المملكة في نفس الفصل من السنة نحو 294.226 مليار ريال، وبذلك بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثاني نحو 33.52 مليار ريال.
وبلغ حجم الاقتراض الداخلي والخارجي خلال النصف الأول من العام الحالي (6 أشهر) نحو 67.9 مليار ريال، كما بلغ رصيد الدين في نهاية يونيو 2019 نحو 627.8 مليار ريال، بحسب “العربية”.
وأظهرت نتائج الأداء المالي للنصف الأول من العام 2019، زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.4% ارتباطًا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية.
وزادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48% نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالي على الوافدين.
كما زادت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10% مع تحسن النشاط الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15% عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.
وعلى جانب النفقات، فقد ارتفعت نفقات المنافع الاجتماعية وتعويضات العاملين بنسبة 3% لكل منهما، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما ارتفعت الإعانات بأكثر من الضعف نتيجة تطبيق خطة تحفيز القطاع الخاص، وعلى رأسها مبادرة الفاتورة المجمعة لمساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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