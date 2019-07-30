رياح وغبار على مكة والمدينة غدًا

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة نجران.

ولفتت الأرصاد إلى أن السماء ستكون من صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة.