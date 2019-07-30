جامعة الشمالية تعلن المقبولين في الماجستير.. هنا الأسماء

2019-07-30

متابعات الخليج 365 - الشمالية

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الشمالية، أسماء المقبولين في برامج الماجستير (اللغة العربية- المناهج وطرق التدريس- الفيزياء) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

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وأهابت عمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17/ 12/ 1440هـ إلى 28/ 12/ 1440هـ، علمًا بأنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط هنا