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2019-07-30 وزارة الإعلام تنعى عبدالرحمن الشبيلي متابعات الخليج 365 - الرياض نعت وزارة الإعلام، الدكتور عبدالرحمن الشبيلي الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، تغمده الله بواسع رحمته ورزق أهله وذويه الصبر والسلوان. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام: بإيمانٍ بقضاء الله، نحتسب فقيد الإعلام السعودي عبدالرحمن الشبيلي، الذي لبى نداء ربه اليوم. كان الراحل رائدًا ومطورًا للتلفزيون السعودي، ومؤرِّخًا للصحافة الوطنية، وأفنى عمره في أداء رسالته وخدم وطنه وقيادته بتفانٍ وإخلاص. وتابع: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. وخالص العزاء لأسرته ومحبيه.









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