طريقة حذف التابعين في حساب المواطن

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طريقة حذف التابعين في حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح حساب متابعات الخليج 365 طريقة حذف التابعين لدى المستفيدين في البرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه بالإمكان حذف التابعين باستثناء الزوجة حتى؛ لا يؤثر المستفيد على أهليته واستحقاقه، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) ثم حذف التابع وبعدها الضغط على حفظ.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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