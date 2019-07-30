الان تتابع ترقية “العتيبي” إلى الخامسة عشر بوزارة الإعلام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:11 م, 30 يوليو 2019 م التعليقات: 0 في قرار لمجلس الوزراء الخليج 365-متابعات أصدر مجلس الوزراء،اليوم، قرارا بالموافقة على ترقية الأستاذ حمود بن عبدالرحمن العتيبي، مدير عام مكتب وزير الاعلام، إلى وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام.

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