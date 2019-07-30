شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تودع 250 مليون دولار في «المركزي السوداني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم (الثلاثاء) أن السعودية أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي، وفقا لما نشرته «رويترز».

يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في أبريل.

وقالت الوزارة إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.