طواف ودعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس يحرص حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام على استغلال أوقاتهم ما بين الصلاة والطواف والدعاء وتلاوة القرآن وحضور الدروس العلمية التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمشاركة كبار العلماء، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة والخدمات الجليلة التي وفرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.



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