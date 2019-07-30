المملكة تتقدم في «تطور بيئة الأعمال» عبر مؤشر الابتكار العالمي 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقدمت المملكة في «تطور بيئة الأعمال» من خلال مؤشر الابتكار العالمي 2019، الذي احتلت فيه المرتبة الـ68 عالميا من بين 129 دولة، متراجعة 7 درجات عن العام الماضي الذي حلت فيه المملكة المرتبة 61.

وجاءت غالبية الدول العربية هذا العام في المراتب ما بعد الـ60، وذلك بحسب التقرير الذي شاركت في إصداره جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «الإنسياد» والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو».

Advertisements

ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات المختلفة استنادا إلى 80 مؤشرا يقيس استثمارات البحث والتطوير وطلبات البراءات والعلامات التجارية الدولية، ومؤشرات إنشاء تطبيقات الهواتف الخلوية وصادرات التكنولوجيا، كما يبحث المؤشر السياق الاقتصادي للدول، ورغم علامات تباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، إلا أن الابتكار يستمر في الازدهار والنمو، لاسيما في آسيا.

ووفقا للمؤشر فإن الدول التي تبوأت المراكز العشرة الأولى هي سويسرا والسويد والولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وفنلندا والدنمارك وسنغافورة وألمانيا، وحلت الصين في المرتبة الـ14، متقدمة بـ3 مراكز عن العام الماضي. بينما جاءت الهند في المرتبة الـ52، وهي الأعلى بين دول جنوب آسيا.

وقال العميد وأستاذ الإدارة السابق في جامعة كورنيل سوميترا دوتا، وهي أحد الشركاء في إصدار مؤشر الابتكار العالمي، «بينما يصنف مؤشر الابتكار العالمي الاقتصادات وفقا لقدراتها على الابتكار وأدائها، فإنه يوفر أيضا رؤى قيمة في ديناميات الابتكار العالمي؛ إذ يسلط الضوء على الاقتصادات التي تتفوق في الابتكار وتلك الأكثر نجاحا في ترجمة الاستثمارات في مدخلات الابتكار إلى مخرجات. وبالنسبة للاقتصادات الأخرى فإن الدروس المستفادة من قادة الابتكار تقدم إرشادات مفيدة حول سياسة الابتكار».