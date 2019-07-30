«هدف» يؤهل خريجي الدبلومات الصحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» استقبال الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية، بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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ويأتي البرنامج ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مارس الماضي، لإعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ، بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي. وأوضح «هدف» في بيان أمس أن التدريب سيبدأ في 18 أغسطس 2019، ويستمر لمدة أشهر مقسمة لمرحلتين (تدريب نظري، وتدريب عملي)، وسيتم توظيف من يجتاز البرنامج التدريبي واختبار التوظيف الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المراكز التابعة للهيئة على وظيفة (فني خدمات طبية طارئة).

وأشار إلى أنه يلزم استيفاء المتقدم على البرنامج لعدد من الشروط، بأن يكون سعودي، ولائقا صحيا وحاصلا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وأن يكون حاصلا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ. كما يلزم تسجيل بياناته في الموقع الالكتروني لـ(طاقات) وإدخال الحساب البنكي (الآيبان)، وألا يكون موظفا بالقطاع الخاص أو الحكومي طوال فترة البرنامج، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وكذلك اعتماد هيئة الهلال الأحمر للمتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

إلى ذلك،أسس «هدف»، مركزا لضيافة أطفال الموظفات العاملات.