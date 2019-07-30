ضبط مشاغل نسائية تبيع مستحضرات مجهولة بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء أغلقت أمانة الأحساء خلال الشهرين الماضيين 41 منشأة نسائية في الهفوف أخلت بالاشتراطات البلدية. وقالت مديرة الإدارة النسائية ببلدية الهفوف مروة المنصور «إن هذه المحال شملت المشاغل، البوتيكات، الاستديوهات، المطاعم، المراكز الرياضية»، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 605 عينات لمستحضرات التجميل وعينات أخرى لمواد غذائية، ورصدت مخالفات عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي ووجود أنشطة غير مطابقة لترخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، وسوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى تتلف بفعل العوامل والظروف البيئية المحيطة بها.



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