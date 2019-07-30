مسك الخيرية تثري مهارات كشافة التعليم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

تشارك مؤسسة مسك الخيرية في تدريب كشافة وزارة التعليم المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام في المخيم الإعدادي للمشاركين من كشافة وزارة التعليم في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والذي تنفذه وكالة الوزارة للتعليم العام في محافظتي جدة والطائف بمشاركة 1200 كشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال برنامج «مسك المشاعر» لتهيئة المتطوعين المشاركين في موسم الحج لهذا العام.

وأوضح مدير إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، مجدي الصبيحي، أن تعاون مؤسسة مسك الخيرية من خلال برنامج «مسك المشاعر» ومشاركتها في تدريب وتهيئة كشافة وزارة التعليم المتطوعين المشاركين في معسكرات خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يأتيان عبر تنفيذ ورش تدريبية مشوقة تعزز القيم وأخلاقيات العمل التطوعي، وفهم وتقبل الثقافات المختلفة، والعمل الجماعي وإدارة الحشود، وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى تدريب الشباب على المهارات الأساسية للتطوع في موسم الحج من أجل خدمة ضيوف الرحمن بطريقة احترافية في المنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة من بداية رحلة الحج وحتى نهايتها.

أهداف البرنامج: