منع المركبات المخالفة من دخول مكة والمشاعر من 5 ذي الحجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يباشر رجال المرور تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن قيادة أمن الحج لشؤون المرور ستباشر مهامها بمداخل المشاعر المقدسة اعتبارا من الساعة الـ12 ليلة الخامس من ذي الحجة المقبل لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، على أن يستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول.

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وقال إنه بالإشارة إلى الأنظمة والتعليمات المنظمة لإدارة حركة المرور وعمليات نقل الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يمنع دخول المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات غير سعودية وتقل سعتها عن 25 راكبا إلى مكة المكرمة، وحجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

كما تمنع جميع أنواع المركبات التي تحمل لوحات سعودية التي تقل سعتها عن 25 راكبا ويقودها من يرتدي الإحرام من نقل الحجاج والدخول إلى مكة المكرمة، حيث سيتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل مكة المكرمة ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك كافة المركبات المرخصة لنقل الركاب بأجر.

وأشار إلى أن المركبات التي تنقل حجاج البر القادمين من خارج المملكة التي تبلغ أو تزيد سعتها وحمولتها عن 25 راكبا تخضع لتنظيم حجز سيارات حجاج البر وترتيب تحركاتها وتحديد الطرق المحددة لسيرها بإشراف قيادة المرور المختصة بها.

وأفاد بأن جميع أنواع الدراجات النارية والهوائية تمنع من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية والمصرح لها من الجهة المختصة بالأمن العام.