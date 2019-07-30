19 قتيلا جراء تحطم طائرة في باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد
ذكر مسؤولون أن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة تابعة للجيش الباكستاني فوق منطقة سكنية في راوالبندي عندما كانت في مهمة تدريبية.
وأفاد الجيش في بيان بأن الطائرة الصغيرة تحطمت فوق منازل ضواحي المدينة بالقرب من العاصمة إسلام أباد، ولم يتسن على الفور تحديد سبب التحطم.
واندلع حريق ضخم عقب الحادث تسبب في التهام حطام الطائرة واشتعال النار في خمسة منازل على الأقل، مما تسبب في احتراق أشخاص بداخلها حتى الموت، حسبما ذكر مسؤول إنقاذ محلي.
وقال مسؤول إنقاذ آخر يدعى فاروق بوت إنه تم انتشال 14 جثة حتى الآن من تحت الأنقاض، مضيفا أن العدد الإجمالي للضحايا هو خمسة أفراد من طاقم الطائرة و14 مدنيا.
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