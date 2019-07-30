بريطانيا تحاكم شقيق المتهم بهجوم مانشستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

قال قاض أمس إن الشقيق الأصغر للمشتبه به الرئيس في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2017 في قاعة حفلات «مانشستر أرينا»، سيحاكم في بريطانيا بتهمة القتل في نوفمبر المقبل بعد تسلمه من ليبيا.

Advertisements

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إن هاشم عبيدي «22 عاما» اعتقل لدى وصوله إلى بريطانيا قادما من ليبيا، في وقت سابق من الشهر الحالي، واتهم بالقتل والشروع في القتل والتآمر للتسبب في انفجار.

ومثل عبيدي لفترة وجيزة أمام محكمة كراون في أوكسفورد، من خلال رابط فيديو تم بثه من داخل السجن، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي).

وأعاد القاضي حبسه احتياطيا قيد المحاكمة المقررة 5 نوفمبر في لندن، ووافق أيضا على التماس بإجراء مقابلة مع عبيدي مجددا، رغم توجيه الاتهام له بالفعل.