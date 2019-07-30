الموري يعلن مشاركته في رالي عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن سائق فريق هنكوك للراليات سعيد الموري مشاركته في رالي عسير الجولة الأولى من بطولة المملكة للراليات الصحراوية الذي سينطلق اليوم، ويستمر حتى السبت المقبل.

ويدخل السائق السعودي الذي انتهى أخيرا من المشاركة في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، رالي عسير مشاركا في فئة «تي2» على متن سيارة نيسان بمساعدة ملاحه اللبناني جوزيف مطر، ساعيا لمواصلة اكتسابه مزيدا من الخبرات بعد مشاركته في الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، إضافة إلى منافسته وكسب النقاط في مستهل البطولة.

وينطلق الرالي اليوم بمرحلة التسجيل النهائي للمشاركين والفحص الفني الذي من خلاله سيأخذ الموري إذن المشاركة الرسمية، على أن تقام المرحلتان الخاصتان يومي الخميس والجمعة.