ريشة الأخضر تطمح لدولية أوكرانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض
انطلقت في مدينة دينبرو الأوكرانية تدريبات المنتخب السعودي للريشة الطائرة للشباب بقيادة المدرب عمار عوض استعدادا للمشاركة في بطولة أوكرانيا الدولية للشباب التي ستنطلق منافساتها اليوم.
ويشمل البرنامج التدريبي فترتين صباحية ومسائية يتم من خلالها التركيز على استشفاء العضلات وتكثيف التمارين الاستعدادية داخل الملعب والتركيز على تجريب الملاعب، واستكشاف أبرز الصعوبات والعمل على تجاوزها، بجانب إقامة مباريات مصغرة للفردي والزوجي.
من جانبه، أشاد رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة بالتقدم الملحوظ في مستويات اللاعبين، والذي جاء نتيجة عدد من المعسكرات التدريبية المتواصلة.
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