محمد بن مسعود - الدمام - كبدهم قتلى وجرحى شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس. وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد. الجيش اليمني يقصف تجمعات الحوثيين شمال الضالع صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30 شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس. وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد. Advertisements 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 08:37 PM كبدهم قتلى وجرحى كبدهم قتلى وجرحى شنت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم (الثلاثاء)، هجوماً على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن الهجوم استهدف مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في قرية القهرة، شرقي منطقة مريس. وبين أن الهجوم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، وتكبيدها خسائر في العتاد. ، الجيش اليمني يقصف تجمعات الحوثيين شمال الضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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