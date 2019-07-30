، أمريكا تطلب من ألمانيا الانضمام إلى قوة حماية الملاحة في مضيق هرمز ،

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طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى قوة بحرية؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وسط الأزمة مع إيران، حسبما أفادت السفارة الأميركية في برلين، اليوم (الثلاثاء).
وقالت المتحدثة باسم السفارة تمارا ستيرنبرغ-غريلر، في بيان أوردته "رويترز": "طلبنا من ألمانيا رسميًّا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومواجهة العدوان الإيراني".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت من جهتها، أن المدمرة "إتش إم إس دنكان" وصلت إلى الخليج لمواكبة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وأمرت لندن بنشر المدمرة لمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز؛ حيث احتجزت إيران في وقت سابق من الشهر الحالي سفينة ترفع العلم البريطاني؛ في عملية وصفتها بريطانيا بأنها "قرصنة".
أمريكا تطلب من ألمانيا الانضمام إلى قوة حماية الملاحة في مضيق هرمزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30
طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى قوة بحرية؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وسط الأزمة مع إيران، حسبما أفادت السفارة الأميركية في برلين، اليوم (الثلاثاء).
وقالت المتحدثة باسم السفارة تمارا ستيرنبرغ-غريلر، في بيان أوردته "رويترز": "طلبنا من ألمانيا رسميًّا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومواجهة العدوان الإيراني".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت من جهتها، أن المدمرة "إتش إم إس دنكان" وصلت إلى الخليج لمواكبة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وأمرت لندن بنشر المدمرة لمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز؛ حيث احتجزت إيران في وقت سابق من الشهر الحالي سفينة ترفع العلم البريطاني؛ في عملية وصفتها بريطانيا بأنها "قرصنة".
30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
08:33 PM
بعد وصول المدمرة البريطانية "إتش إم إس دنكان" إلى مياه الخليج
طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا الانضمام إلى قوة بحرية؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز وسط الأزمة مع إيران، حسبما أفادت السفارة الأميركية في برلين، اليوم (الثلاثاء).
وقالت المتحدثة باسم السفارة تمارا ستيرنبرغ-غريلر، في بيان أوردته "رويترز": "طلبنا من ألمانيا رسميًّا الانضمام إلى فرنسا والمملكة المتحدة؛ للمساعدة في تأمين مضيق هرمز ومواجهة العدوان الإيراني".
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت من جهتها، أن المدمرة "إتش إم إس دنكان" وصلت إلى الخليج لمواكبة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وأمرت لندن بنشر المدمرة لمواكبة السفن العابرة لمضيق هرمز؛ حيث احتجزت إيران في وقت سابق من الشهر الحالي سفينة ترفع العلم البريطاني؛ في عملية وصفتها بريطانيا بأنها "قرصنة".
، أمريكا تطلب من ألمانيا الانضمام إلى قوة حماية الملاحة في مضيق هرمز ،
المصدر : الخليج 365
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