محمد بن مسعود - الدمام - التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد. وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة". وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة. الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-30 التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد. وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة". وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة. Advertisements 30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 07:20 PM التحق محمد السهلاوي مهاجم فريق النصر السابق بمعسكر نادي الشباب في ألمانيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد. وكتب نادي الشباب عبر تويتر: "انضم اللاعب محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق تمهيداً للتوقيع معه كلاعب محترف خلال الأيام المقبلة". وكان السهلاوي قد بدأ مشواره الكروي في نادي القادسية قبل أن ينتقل لنادي النصر والذي حقق معه لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس ولي العهد مرة واحدة. ، الشباب يتعاقد مع محمد السهلاوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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